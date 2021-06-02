البحرية الإيرانية تعلن غرق سفينتها الكبرى في خليج عُمان

2021/06/02 | 13:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران,-(أ ف ب) – أعلنت البحرية الإيرانية الأربعاء أن سفينة إمداد يبلغ طولها أكثر من 200 متر غرقت في خليج عمان بعدما كافحت فرق الاطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع الثلاثاء على متنها.وقالت البحرية في بيان إنه تم إجلاء طاقم سفينة “خارك” قبل غرقها قبالة ميناء جاسك في جنوب إيران.وأوضحت القوات البحرية للجمهورية […]

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