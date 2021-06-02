المنافذ الحدودية تصدر توضيحاً بشأن أوقات دوامها

2021/06/02 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن أوقات دوامها.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، أن “بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام تداولت أنباء عن أوقات الدوام في هيئة المنافذ الحدودية وساعات العمل”، مبينة “هنا نود نبين ان الدوام في هيئة المنافذ الحدودية على مدار 24 ساعة حسب قرار مجلس الوزراء 84 لسنه 2020 الفقرة 2”.

واضافت، أن “هيئة المنافذ الحدودية من الدوائر التي تختلف طبيعة عملها عن اغلب المؤسسات من خلال واجباتها المكلفة بها حيث أن العاملين فيها يمارسون اعمالهم منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل بهدف ديمومة العمل”، داعية “المراقبين والمتابعين إلى الوقوف عن كثب ومتابعة هذا الموضوع”.

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