وكالة الاستخبارات: القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة

2021/06/02 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في محافظة كربلاء.

وقالت الوكالة في بيان إنه من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهمين اثنين في محافظة كربلاء يتاجران بالعملة المزيفة، تم القبض عليهما بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم بعد استدراجهما والقبض عليهما بالجرم المشهود.

وأوضح بيان الوكالة أنه كان بحوزتهما مئة وثمانية وعشرون ألف دولار امريكي فئة مئة دولار، وثماني مئة ألف دينار عراقي فئة خمسة وعشرين ألف جميعها مزيفة.

هذا وأشار بيان وكالة الاستخبارات الى ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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