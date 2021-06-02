2021/06/02 | 13:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، استعدادها لإجراء امتحانات السادس الابتدائي في المدارس، فيما أشارت الى أن جميع الامور تسير بشكل طبيعي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي، إن “امتحانات الصف السادس الابتدائي مدرسية، والمديريات العامة للتربية مستعدة لها بشكل جيد والمدارس استعدت بشكل جيد ايضاً”.وأوضح، “هناك مولدات كهربائية وخطوط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعداداً لامتحانات الصفوف المنتهية.. التربية تعلن عن تأمين الكهرباء لجميع المدارس) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعداداً لامتحانات الصفوف المنتهية.. التربية تعلن عن تأمين الكهرباء لجميع المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).