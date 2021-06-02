الصحة العالمية تكشف عن سلالة كورونا الأكثر خطورة

2021/06/02 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن سلالة فرعية واحدة فقط من المتحوّرة دلتا لفيروس كورونا اكتُشفت في الهند، ما زالت تعتبر "مثيرة للقلق" فيما قللت من أهمية سلالتين أخريين.

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