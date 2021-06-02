الحكومة العراقية تُقر 12 توصية لتعزيز الإجراءات الاحترازية لمراحل التعليم العالي

2021/06/02 | 14:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقرت الحكومة العراقية خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، 12 توصية لتعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بعض المراحل التعليمية.وصادق مجلس الوزراء، توصيات وزارة الصحة المتعلقة بطلب وزارة …

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