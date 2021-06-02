مجلس الوزراء العراقي يُلزم الجهات المعنية بتحمل تكاليف استحداث الدرجات الوظيفية

2021/06/02 | 14:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا يلزم بقيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات الآتية، شريطة أن تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتها المقرة بقانون الموازنة.جاء ذلك خلال …

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