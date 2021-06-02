2021/06/02 | 14:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة كمال حسين لطيف، اليوم الاربعاء، ان استخدامات المفاعلات التي ينوي العراق بناءها سلمية بحتة ولايمكن ان تكون لغير ذلك.وقال لطيف في بيان ان “المفاعلات التي ينوي العراق بناءها مخصصة لانتاج الكهرباء ولا يمكن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة: العراق بصدد بناء مفاعلات نووي لاغراض سلمية بحته) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة: العراق بصدد بناء مفاعلات نووي لاغراض سلمية بحته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).