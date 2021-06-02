بحرية سريلانكا تحذر من خطر غرق وشيك لناقلة الحاويات قبالة سواحل كولومبو

2021/06/02 | 14:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت البحرية السريلانكية إن ناقلة الحاويات “إم في إكس بريس بيرل” التي تضررت بسبب حريق قبالة كولومبو يمكن أن تغرق بينما يتم سحبها إلى المياه العميقة الأربعاء.وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية إنديكا دي سيلفا بعد ساعات من بدء سحب … Readmore

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