الحكم 8 سنوات على مسؤول عراقي

2021/06/02 | 14:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر قوله (2 حزيران 2021)، فان القرار جاء "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة مكافحة الفساد والجرائم المهمة، حيث صدر هذا اليوم، حكما على نائب مدير مطار النجف السابق المتهم جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي في القضية الخاصة عن جريمة الرشوة بعقد استثمار مطار النجف وفق احكام القرار 160 لسنة 1983".

وبحسب المصدر فان "مدة الحكم بالحبس أربع سنوات، فضلا عن حكم اخر بـ 4 سنوات ايضا على خلفية قضية عقد المدرج الجديد في مطار النجف وفق احكام القرار 160 لسنة 1983".

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