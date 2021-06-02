بالوثيقة.. الزراعة النيابية تحدد موعد صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين

2021/06/02 | 14:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الاربعاء،، عن صرف الدفعة الأولى لمستحقات الفلاحين والمزارعين المبالغة 500 مليار دينار يوم الاحد المقبل.

وقال الشمري في بيان صحفي انه “بعد المطالبة الحثيثة من لجنة الزراعة النيابية والبرلمان على وزارة المالية والوزارات القطاعية المختصة بصرف مستحقات المزارعين تم بفضل الله تعالى تخصيص 500 مليار دينار كدفعة اولى”.

واضاف الشمري ان “الدفعة خاصة بصرف المستحقات السابقة والحالية لمحاصيل الذرة والشعير والشلب والحنطة”، لافتا الى ان “الاعلان عن عملية الصرف ستتم عبر مؤتمر صحفي في مقر شركة مابين النهرين العامة للبذور يوم الاحد المصادف 6 حزيران الحالي”.

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