المحكمة الاتحادية: لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء مجالس المحافظات

2021/06/02 | 14:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ان عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف لاحكام الدستور وارادة الشعب، فيما اشارت الى ان الدستور العراقي ضامن لوحدة العراق وان الحفاظ على تلك الوحدة هو مسؤولية السلطات الاتحادية.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، ان “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اليوم ٢٠٢١/٦/٢ قرارها في […]

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