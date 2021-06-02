اعتقال عنصرين من داعش وضبط كميات كبيرة من الكبريت شمالي العراق

2021/06/02 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الفرقة السادسة عشر في الجيش العراقي، الأربعاء، عن عثورها على نحو عشرين طنا من مادة الكبريت المستخدمة في في صنع العبوات الناسفة في منطقة جبال بادوش غربي مدينة الموصل في شمال البلاد.

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