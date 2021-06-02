2021/06/02 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بددت البرازيل المخاوف والغموض بشأن استضافتها بطولة كوبا أميركا عقب اختيارها في اللحظة الأخيرة لتعويض انسحاب المضيفتين الأصليتين كولومبيا والأرجنتين.وأكدت حكومة البرازيل أن المسابقة ستنطلق في موعدها المحدد في 13 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرازيل تؤكد استضافة بطولة كوبا أمريكا المركز الخبري الوطني.

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