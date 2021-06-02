سفارة العراق بالهند تعلن عدد الراغبين بالعودة للبلاد في الرحلة المقبلة

2021/06/02 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت السفارة العراقية لدى الهند، اليوم الاربعاء، عن آخر استعداداتها لاعادة العراقيين، فيما أشارت الى أن الرحلة المقبلة ستتضمن مرضى وطلبة.

وقال السفير العراقي لدى الهند فلاح الساعدي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "عدد المسجلين الراغبين بالعودة الى العراق لهذه اللحظة هم 130 عراقياً من المرضى وبعض الطلبة"، معلناً أن "الرحلة المقبلة ستكون في 7 حزيران".

وأضاف أن "هنالك بعض الاشخاص الذين لم يكملوا علاجهم، قد يكونون أقل او أكثر من 10 أشخاص، أما عدد الوفيات فهم 3 جثامين، غير مصابين بفيروس كورونا، وأنما أسباب الوفاة كانت بإمراض أخرى، لذلك سنعمل على ارجاعهم إلى الوطن خلال الرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "السفارة ليس لديها معلومات عن الاصابات الجديدة بين العراقيين، حيث إن المستشفيات عندما تكتشف الاصابات، لا تخبر البعثة بذلك".

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