2021/06/02 | 14:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية ، الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة وللعام الدراسي 2020 – 2021 "الدور الأول" .

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، إن "الامتحانات ستنطلق يوم الأحد الموافق 4 تموز لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الخميس 15 من الشهر ذاته" .

وأضافت أن "الامتحان يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق ، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام 2020 - 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام 2020 - 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).