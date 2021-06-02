2021/06/02 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام 2020 – 2021 للدور الأول.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الوزارة أعلنت الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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