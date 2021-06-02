ريتاي - ريتا عودة

2021/06/02 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة رأيت فيما يرى المبصرون، ريتاي، على الضّفة الأخرى لنهرِ دجلة.نهرتها، فلم تأبه.ناديتها، فلم تسمع.كانت تبتعدُ ..تبتعدُ...بخطوات رشيقة...-إلى أين!سألتها.ورأيتها تذهب عميقا..عميقا في النهر...فجأة، جاء صوتها الشجيّ:-إلى أعماق النهر بحثا عن لآلىء المعنى، شاعرتي.ابتعدتْ.ْهرولتُ خلفها بحثًا عنّي...



فيها.**قبل أن يفوت الأوان، هناك حيث بقعة الضوء، ......





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