2021/06/02 | 14:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خوفاً من اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين..الحلبوسي يمنع استجواب وزير المالية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، عن قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمنع استجواب وزير المالية علي علاوي، خشية من كشف الوزير ملفات ووثائق خطيرة.

وقال المصدر، ان "وزير المالية علي علاوي طلب ان يكون استجوابه في البرلمان العراقي عن بعد ومن خارج العراق وان تكون الجلسة علنية وتبث على الهواء لأنه ينوي تقديم وثائق وادلة خطيرة تجعل المتظاهرين يقتحمون البرلمان، لما في الملفات والادلة من قضايا فساد كبيرة".

وبين ان "هذا الأمر دفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى التراجع عن استجواب علاوي، رغم تحديد جلسة الاستجواب، والحلبوسي يعمل حالياً لدفع كرة النار عنه وفي الخفاء يدفع نواب من كتل سياسية شيعية الى المواجهة مع وزير المالية".

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