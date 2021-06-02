الامم المتحدة توفر لقاحات مضادة لكورونا بمخيمات النازحين

2021/06/02 | 14:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ بداية جائحة كورونا عن كثب مع السلطات الصحية في العراق لإدراج اللاجئين ضمن خطة الاستجابة وبدء التطعيم وكنتيجة لذلك يستطيع اللاجئون التسجيل للحصول على التطعيم باستخدام شهادات التسجيل الخاصة بهم والصادرة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو باستخدام تصاريح الإقامة الصادرة لهم من قبل الحكومة وذلك من خلال استخدام منصات التطعيم على الإنترنت.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه منذ شهر نيسان 2021، تم تطعيم أكثر من 6،243 لاجئًا ونازحًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا في العراق حيث تعمل المفوضية مع السلطات الصحية الوطنية في العراق الفيدرالي وإقليم كردستان العراق وكذلك مع الشركاء في مجال الصحة لغرض زيادة الوعي بأهمية اللقاحات بالنسبة الى اللاجئين ، لحماية أنفسهم وأحبائهم، مشيرة الى ان دائرة الصحة في دهوك ستقوم بافتتاح وحدة تطعيم بمخيم دوميز للاجئين، الذي يعد اكبر موقع للاجئين في اقليم كوردستان، بدعم من المفوضية ومنظمة اليونسيف في خطوة تهدف الى توفير اللقاحات لجميع اللاجئين الذين يعيشون في مخيمي دوميز 1 و 2 وكذلك أولئك الذين يعيشون في المخيمات والمجتمعات المجاورة.

واضافت: ان المفوضية قامت ايضا بالتنسيق مع السلطات الصحية لحكومة إقليم كوردستان لتدريب جميع العاملين في المجال الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مخيمات اللاجئين على منصة التسجيل عبر الإنترنت والخاصة بالتطعيم ضد الجائحة وذلك لمساعدة اللاجئين في التسجيل للحصول على اللقاح.



ويشار إلى أن معظم العاملين في المجال الصحي داخل وخارج المخيمات كانوا أول من تم تطعيمهم في الجولة الأولى من التطعيمات التي انطلقت في آذار 2021 في جميع أنحاء العراق.

PUKmedia عن يونامي

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