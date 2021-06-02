بالوثيقة.. التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة

2021/06/02 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة وللعام الدراسي 2020 – 2021 “الدور الأول” .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “الامتحانات ستنطلق يوم الأحد الموافق 4 تموز لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الخميس 15 من الشهر ذاته” .

وأضافت أن “الامتحان يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق ، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول”.

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