2021/06/02 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل زيارة وزيرها إلى البصرة.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تكشف تفاصيل زيارة وزيرها إلى البصرة المركز الخبري الوطني.

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