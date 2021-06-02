الزراعة النيابية تعلن عن موعد صرف الدفعة الاولى من مستحقات الفلاحين

2021/06/02 | 14:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، اليوم الأربعاء، صرف الدفعة الأولى لمستحقات الفلاحين والمزارعين البالغة 500 مليار دينار يوم الاحد المقبل.وقال الشمري في بيان، إنه “بعد المطالبة الحثيثة من لجنة الزراعة النيابية والبرلمان على وزارة المالية والوزارات القطاعية المختصة بصرف مستحقات المزارعين تم بفضل الله تعالى تخصيص 500 مليار دينار كدفعة […]

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