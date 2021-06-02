2021/06/02 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أحد أبناء، رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، أنه سيقدم "هدية" قريبا يكشف فيها عن أمور تتعلق بجرائم ارتكبها والده عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية في عهد، حافظ الأسد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تفاصيل دوره في مجزرة تدمر".. ابن رفعت الأسد يتعهد بفضح والده) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تفاصيل دوره في مجزرة تدمر".. ابن رفعت الأسد يتعهد بفضح والده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).