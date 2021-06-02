التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية

2021/06/02 | 14:55 - المصدر: وزارة التربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية ، الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي بكافة فروعه وللعام الدراسي 2020 – 2021 "الدور الأول" .

وقالت الوزارة في بيانها ، إن "الامتحانات ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء 18 من شهر آب المقبل .

وأضافت أن "الامتحان يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق ، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول .

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