بالصور.. آيات الله تغيب عن جامع الحيدر خانة (نداء إلى من يهمه الأمر)

2021/06/02 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تتعرض قطع الشريط الخارجي، لجامع الحيدرخانة التراثي، الى السقوط ، في ظل دعوات لانقاذه من الانهيار.

ودعا الخطاط الدولي الباحث علي الحساني، الى انقاذ ( جامع الحيدر خانة ) في شارع الرشيد (ذاكرة العراق وبغداد الحية)".

وأضاف، انه " كلما أمر بهذا الشارع التراثي يطول وقوفي أمام الجامع لأمتع بصري بالشريط الكتابي الذي كتبه عميد الخط العربي المرحوم خالد الذكر الأستاذ هاشم البغدادي بخط المحقق".

وأوضح، وقفت اليوم "متألما و متأسفا لما آلت اليه أمور هذه العمارة بسقوط قطع من الشريط الخارجي".

وشيد الجامع عام 1650 ميلادي في عهد الخليفة العباسي الناصر لدين الله.

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