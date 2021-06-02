رئيس الجمهورية يعقد أجتماعاً موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد

2021/06/02 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

وذكر بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية تلقته (بغداد اليوم) أن "صالح عقد اليوم اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد"، لافتاً الى أن "الاجتماع تم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورؤساء لجان النزاهة والمالية والقانونية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية".

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