الكاظمي ونظيره البلجيكي يؤكدان أهمية تطوير العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين

2021/06/02 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ونظيره البلجيكي الكساندر دي كرو، اليوم الأربعاء، أهمية تطوير العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البلجيكي الكساندر دي كرو، جرى خلاله بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات بين العراق وبلجيكا وعموم دول الإتحاد الأوروبي".

وقال الكاظمي، خلال الإتصال إن "العلاقات مع بلجيكا تحظى بأهمية متميزة لدى العراق، وان الحكومة العراقية مؤمنة بضرورة تطويرها في المجالات السياسية و الاقتصادية ناهيك عن العسكرية والامنية، خصوصا و إن الإرهاب يشكل تهديدا مشتركاً ويجب أن يواجه بجهد موحد من قبل كل قوى الخير والإستقرار في العالم".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء البلجيكي، عن "تطلعه لإستقبال مصطفى الكاظمي في بلجيكا في اقرب فرصة ممكنة"، مشيرا الى "دعم بروكسل للحكومة العراقية وجهودها في مجال الإصلاح الإقتصادي، وفي محاربة الإرهاب"، مبينا ان "موقف حكومته المساند للعراق في مكافحة الارهاب انما ينبع من مبدأ الالتزام المشترك تجاه العراق بهذا الصدد".

وأضاف دي كرو، أن "حكومته تؤيد فرض سلطة الدولة العراقية وإجراءاتها الرامية الى بسط سيادة القانون"، مبدياً "دعم بلجيكا للتوجه الأممي لإرسال بعثة إسناد ترافق تنفيذ الإنتخابات النيابية العراقية المبكرة".

وأكد، "رغبة حكومته في المساعدة لإنجاح الإنتخابات بما يضمن أن تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

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