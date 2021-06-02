الزراعة النيابية .. صرف مستحقات الفلاحين والمزراعين

2021/06/02 | 15:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلن رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، الأربعاء، صرف الدفعة الأولى لمستحقات الفلاحين والمزارعين البالغة 500 مليار دينار يوم الاحد المقبل.





وقال الشمري في بيان ، إنه "بعد المطالبة الحثيثة من لجنة الزراعة النيابية والبرلمان على وزارة المالية والوزارات القطاعية المختصة بصرف مستحقات...

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