الصحة تعلن وصول أدوية لعلاج الامراض السرطانية

2021/06/02 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة، الاربعاء، عن وصول أدوية لعلاج الامراض السرطانية.

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وذكر مدير عام الشركة حسن البلداوي في يبان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، ان "ادوية لعلاج الامراض السرطانية وادوية متنوعة من انتاج شركة pfizer قد وصلت العراق".

وأضاف أن "مادة Hydrocortisone solu-cortef 100mg وصلت ايضا، وهي تستعمل لعلاج انخفاض مستويات الكورتيزول الناتج عن أمراض الغدة الكظرية وكذلك تستخدم في علاج بعض الأمراض المناعية والالتهابية والأورام حيث له تأثير مضاد للالتهاب وتثبيط الاستجابة المناعية للجسم".

وأشار الى "وصول ( Adriamycin (Doxorubicin وهو علاج كيميائي يستخدم في علاج سرطان الثدي و المثانة و نوع من انواع سرطان الدم و مادة (cyklokapron ) Tranexamic Acid تستعمل لعلاج و منع نزيف الدم في حالات العمليات الجراحية و نزيف ما بعد الولادة و النزيف الناتج عن الرضوض القوية، في حين تم وصول مادة (pharmorubicin (Epirubicin Hcl علاج كيميائي تستعمل في علاج سرطان الثدي و مادة (Cytarabine ) وهو علاج كيميائي يستعمل في علاج عدة انواع من سرطان الدم".

وبين أن "كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد يتم إنجازها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها".

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