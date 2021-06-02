2021/06/02 | 15:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برئاسة صالح.. اجتماع موسع لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين بشأن قانون استرداد عائدات الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/02 | 15:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( برئاسة صالح.. اجتماع موسع لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين بشأن قانون استرداد عائدات الفساد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( برئاسة صالح.. اجتماع موسع لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين بشأن قانون استرداد عائدات الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).