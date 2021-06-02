2021/06/02 | 15:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البلجيكي الكساندر دي كرو، جرى خلاله بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات بين العراق وبلجيكا وعموم دول الإتحاد الأوروبي.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، ان “رئيس الوزراء أكد خلال الإتصال إن العلاقات مع بلجيكا تحظى بأهمية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد لنظيره البلجيكي: الإرهاب يشكل تهديدا مشتركاً ويجب أن يواجه بجهد موحد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد لنظيره البلجيكي: الإرهاب يشكل تهديدا مشتركاً ويجب أن يواجه بجهد موحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).