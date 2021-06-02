2021/06/02 | 15:12 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 2 يونيو 2021 | 03:11 مساءً

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رئيس الجمهورية يعقد اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد

عقد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.



وذكر بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد".



وأضاف البيان، ان "الاجتماع عقد بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورؤساء لجان النزاهة والمالية والقانونية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية".

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