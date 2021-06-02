برلمان كوردستان وبورد منظمات البيئة يبحثان الاعتداءات التركية

2021/06/02 | 15:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت لجان من برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، مع بورد منظمات بيئة كوردستان، قضايا تلوث البيئة والاعتداءات التركية على اراضي اقليم كوردستان.

وقال برلمان كوردستان في بيان تلقى PUKmedia، نسخة منه، انه ولغرض متابعة وايجاد الحلول المناسبة لحماية ارض وبيئة كوردستان، زار وفد منظمات بيئة كوردستان، والذي يمثل اكثر من 100 منظمة مجتمعات مدنية، زار برلمان كوردستان وتم استقبال الوفد من قبل لجان ( شؤون الصحة والبيئة، الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب، البلدية والنقل والخدمات، الداخلية والامن والشؤون المحلية) في برلمان كوردستان.

وخلال الاجتماع، قدم الوفد الزائر مذكرة الى رئاسات اللجان، وبحثوا ضرورة حماية البيئة واشاروا الى مخاطر تلوث البيئة في المناطق الحدودية والتي يتم قصفها بشكل مستمر من قبل القوات التركية ومشاكل انخفاض مناسيب المياه في الزاب الاسفل وسد دربنديخان بسبب قطع المياه من الجانب الايراني، مطالبين بضرورة العمل الجدي وتنفيذ خطوات مهمة وايجاد الحلول بشكل سريع للمشاكل البيئية والسياسية تلك.

مقابل ذلك، ادانت رئاسات اللجان البرلمانية مجمل الاعتداءات التركية على اراضي وبيئة كوردستان، معربين عن دعمهم الكامل للمذكرة المقدمة من الوفد الزائر، مطمئنين ان رئاسة برلمان كورستان والكتل البرلمانية المختلفة ستكون لها موقفها وستكون هذه المسألة على طاولة البرلمان لاتخاذ قرار واتخاذ القرارات المناسبة حولها.

PUKmedia ترجمة

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