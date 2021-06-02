عاجل.. رئيس الجمهورية يعقد اجتماعا حول مشروع قانون عائدات الفساد

2021/06/02 | 15:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم الاربعاء، اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، بحضور السادة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورؤساء لجان النزاهة والمالية والقانونية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية.

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