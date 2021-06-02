العراق: ارسال قوات خاصة تنفذ مهام عاجلة في هذه المحافظة

2021/06/02 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر أمني في البصرة، الاربعاء، بارسال فوج أمني خاص إلى المحافظة بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي للحد من النزاعات العشائرية وعمليات الابتزاز في ميناء الفاو الكبير.

وقال المصدر لـNRT عربية، اليوم (2 حزيران 2021) أن "الغانمي أصدر توجيها بنقل فوج أمني من قوات النخبة إلى محافظة البصرة، والتي سيقع على عاتقه حماية العمل في ميناء الفاو الكبير من عمليات الابتزاز، وكذلك تنفيذ واجبات عاجلة لفض النزاعات العشائرية المسلحة بالاضافة الى التعاون مع قيادة شرطة البصرة للتنسيق الكامل في اي طارء يحدث بالمحافظة".

و وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، الى البصرة على راس وفد رفيع المستوى، للوقوف على واقع المحافظة.

وقال مراسل NRT عربية (2 حزيران 2021)، ان "زيارة الغانمي الى البصرة جاءت للوقوف على التطورات الامنية التي تشهدها المحافظة مؤخرا".

وذكر مراسلنا ان "الغانمي التقى خلال زيارته اليوم محافظ البصرة حيث اكد الاخير على استقرار الوضع الامني وجرى مناقشة موضوع النزاعات العشائرية المتزايدة في الاونة الاخيرة".

واضاف ان "وزير الداخلية التقى بضباط قيادة شرطة البصرة وقام بزيارة الى مقر قيادة المنطقة الرابعة لحرس الحدود.

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