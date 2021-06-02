اجتماع موسع في رئاسة الجمهورية بشان قانون استرداد عائدات الفساد

2021/06/02 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

وقال مكتب اعلام رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح يعقد اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد”.

واضاف البيان، ان “الاجتماع بحضور، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورؤساء لجان النزاهة والمالية والقانونية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية”.

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