2021/06/02 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي بكافة فروعه وللعام الدراسي 2020 – 2021 “الدور الأول” .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “الامتحانات ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء 18 من شهر آب المقبل”.

وأضافت أن “الامتحان يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية “الدور الأول”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية “الدور الأول”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).