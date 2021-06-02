2021/06/02 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارة البصرة.. الغانمي يصل ذي قار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارة البصرة.. الغانمي يصل ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).