توزيع الدفعة الأولى من مستحقات الفلاحين

2021/06/02 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الأربعاء، عن صرف الدفعة الأولى لمستحقات الفلاحين والمزارعين البالغة 500 مليار دينار يوم الاحد المقبل.

وقال الشمري في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "بعد المطالبة الحثيثة من لجنة الزراعة النيابية والبرلمان لوزارة المالية والوزارات القطاعية المختصة بصرف مستحقات المزارعين تم تخصيص 500 مليار دينار كدفعة اولى".

وأضاف ان "الدفعة خاصة بصرف المستحقات السابقة والحالية لمحاصيل الذرة والشعير والشلب والحنطة".

واوضح ان "الاعلان عن عملية الصرف ستتم عبر مؤتمر صحفي في مقر شركة مابين النهرين العامة للبذور يوم الاحد المصادف 6 حزيران الحالي".

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