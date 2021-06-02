2021/06/02 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، عن وجود إجراءات عالية المستوى لاسترداد أموال الدولة.‏ وذكر بيان رئاسي، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعا موسعا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراءات عالية المستوى لاسترداد أموال الدولة المركز الخبري الوطني.

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