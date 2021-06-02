جريمة اغتصاب وقتل تهز بغداد ضحيتها طفلة مشردة.. العثور على الجثة بعد 3 سنوات (صور)

2021/06/02 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية إجرام بغداد، الأربعاء، القبض على مجرمين اثنين قاما بقتل واغتصاب طفلة مشردة قبل ثلاث سنوات.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، إن "الشرطة العراقية توصلت إلى خيوط جريمة قتل واغتصاب حدثت لطفلة مشردة اختفت قبل ثلاث سنوات بظروف غامضة".

وأضافت أنه "تم اكتشاف رفاتها مدفونة داخل احد مشاتل الحيوانات في منطقة الاعظمية، وذلك بعد ان اشترى رجل مشتل حيوانات ومن ثم جاء بكلب حراسة مدرب، وبعد فترة وجيزة قام الكلب بالتقاط رائحة جثة الطفلة، ليقم بنبش المكان و من ثم استخراج الرفات التي لم تتحلل بشكل كامل".

وأوضح البيان، "بعد إبلاغ القوات الأمنية، قامت الشرطة بالبحث والتحري ومن ثم التوصل إلى العمال الذين عملا في المشتل خلال تلك المدة، ومن خلال التحقيقات تبين أن العاملين وهما من خارج المنطقة، قاما باستدراج الطفلة إلى المشتل وخداعها بفرصة عمل، من ثم حاولا اغتصابها وبعد ان قاومتها قاموا بطعنها عدة مرات واغتصابها لتفارق الحياة و تُدفن في احدى زوايا الموقع، و برر المجرمان فعلتهما بانهما كانا تحت تأثير الكحول".

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