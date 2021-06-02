فيتامينات تمنح استجابة “مستمرة” ضد الالتهابات المزمنة

2021/06/02 | 15:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يصنف الالتهاب طبيا كحالة من الاستجابة الطبيعية التي يتخذها الجسم ضد للعدوى والإصابة بأي مرض أو فيروس أو غيره، وعلى الرغم من أن الالتهابات قد تكون مؤلمة، إلا أنها تلعب دورا حيويا في عملية الشفاء والتعافي.وينشط الالتهاب جهاز المناعة ويحفزه لبدء عمليه محاربة الفيروسات وإصلاح الخلايا التالفة، لكن الالتهاب بحاجة إلى عناصر […]

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