خبير بايولوجي ينصح متلقي التطعيم بلقاح كورونا

2021/06/02 | 15:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح خبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية، اليوم الاربعاء، انه لا توجد أطعمة او مشروبات معينة يجب على متلقي التطعيم بفايروسات كورونا تناولها بعد جرعة التطعيم او قبلها.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الخبير في الشأن البايولوجي والفايروسات البيئية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: انه لا يوجد نوع محدد من الاطعمة والمأكولات والمشروبات معينة يجب ان يتوخى او يوصى بتناولها متلقي التطعيم باحد لقاحات كورونا.

واضاف محي: اننا دائما نوصي المواطنين بتناول المأكولات الصحية والأغذية الصحية والخضراء لزيادة مناعة جسم الانسان، مؤكدا على ضرورة شرب كميات كافية من الماء لتحصين جسمه من الامراض وزيادة المناعة بشكل عام.

وأكد محي، على ضرورة ان يلتزم المواطن المتلقي لاحد جرعات لقاح كورونا بالاجراءات الصحية والوقائية من لبس الكمامات وارتداء القفازات والتباعد الاجتماعي بعد اخذ الجرعة الاولى والثانية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

PUKmedia هاميار علي

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