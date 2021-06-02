اعتقال إحدى نساء داعش في نينوى

2021/06/02 | 15:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على إحدى النساء التابعة لتنظيم داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان، إنه بعملية نوعية استباقية استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز استخبارات الفوج الأول في لواء المشاة 75 من فرقة المشاة السادسة عشرة، من إلقاء القبض على متهمة من سكنة ناحية زماز في أحد الهياكل المهجورة في أطراف قرية العربيد التابعة الى ناحية حمام العليل.

وبينت المديرية، أنه بعد إجراء عمليات البحث والتفتيش عن الحقائق بصورة دقيقة تبين إخفائها لمبارز جرمية من ضمنها شريحة ذاكرة (رام ميموري) وعدداً كبيرا من قصاصات الاوراق مدون عليها أرقام هواتف وكلمات جفرية يستخدمها تنظيم داعش عند مرور بالقطعات العسكرية.

وأشارت المديرية إلى أنها باشرت التحقيق مع المعتقلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

PUKmedia مديرية الاستخبارات العسكرية

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