2021/06/02 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 834مقدمة : في هذه السنة قام المقريزى بالحج ، ولبث في مكة وقتا غاب فيه عن مصر ، فلم يسجل كثيرا من الأحداث ، ولكنه أعطى تسجيلا حقيقيا ومؤلما لغارة تعرضت لها قافلة الحج التي كان فيها ، وكان قائد الغارة أحد ( الأشراف ) المنتمين ل ( آل البيت ) .



نعرض لتسجيل المقريزى لأحداث هذا العام .



قال : ( سنة أر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (م 1 / ف 12 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 834 - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (م 1 / ف 12 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 834 - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).