#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 834مقدمة : في هذه السنة قام المقريزى بالحج ، ولبث في مكة وقتا غاب فيه عن مصر ، فلم يسجل كثيرا من الأحداث ، ولكنه أعطى تسجيلا حقيقيا ومؤلما لغارة تعرضت لها قافلة الحج التي كان فيها ، وكان قائد الغارة أحد ( الأشراف ) المنتمين ل ( آل البيت ) .
نعرض لتسجيل المقريزى لأحداث هذا العام .
قال : ( سنة أر ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (م 1 / ف 12 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 834 - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (م 1 / ف 12 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 834 - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).