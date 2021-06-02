عواقب التدخل في المجتمعات والدول - زهير الخويلدي

2021/06/02 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمةتدرس نظرية التدخل طبيعة ومبررات التدخل في نظام حكم آخر أي التنظيم السياسي أو في الخيارات التي يتخذها الأفراد.



يتسم التدخل باستخدام القوة أو الإكراه أو التهديد به لتغيير موقف سياسي أو ثقافي اسميًا خارج نطاق الولاية القضائية الأخلاقية أو السياسية للمتدخل.



يتعامل بشكل عام مع تدخلات الحكومة في شؤون الحكومات الأخرى - وبالتالي فهو جانب من جوانب الفلسفة السياسية، ولكن يمكن أيضًا أن يمتد ليشمل ال ......





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