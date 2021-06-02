الكارثه المائيه المحدقه تتكشف فصولا ومراحلا - عدلي محمد احمد

2021/06/02 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_محمد_احمد خطورة تصريح سفاح اثيوبيا الخاص بال 100 سد , كونه يأتي قبيل دعوة بايدن للاستمرار في التفاوض من خلال الاتحاد , وفي ظل الجولات الافريقيه المكوكيه لوزراء الخارجيه في مصر والسودان, وفي ظل المناورات المصريه السودانيه التي لا يخفي مغزي ما تشير اليه من بديل وحيد امام النظامين المصري والسوداني حال استمرار التعنت الاثيوبي.انه تصريح بالاصرار علي عدم الالتزام باي شئ سوي بناء هذه السدود بكل ما تحتاجها خزان ......





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