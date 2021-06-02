ناسفة تستهدف منزل مواطن في الرفاعي

2021/06/02 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة على منزل أحد المواطنين في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم الاربعاء على منزل المواطن ( ف ع ح ) الواقع في احدى مناطق قضاء الرفاعي".واضاف، ان "العبوة محلية الصنع القيت على سطح المنزل واحدثت اضرارا مادية في باب السطح ولم تتسبب باية خسائر بشرية".

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