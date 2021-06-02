بعد زيارة البصرة.. الغانمي والشمري يصلان ذي قار (صور)

2021/06/02 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوصول وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة، إلى محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، وصلا اليوم، إلى محافظة ذي قار، وذلك بعد اختتام زيارتهما إلى محافظة البصرة".وبين أن "هدف الزيارة الاطلاع على الوضع الامني هناك".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر امنية للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصلا الى محافظة البصرة للاطلاع على الوضع الامني ومتابعة التنسيق الاستخباري للاجهزة الامنية".

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